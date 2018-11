Erdbeben : Erdbeben der Starke 4,2 bei Rimini in Italien

von dpa

18. November 2018, 16:12 Uhr

Rom (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 4,2 hat Italien in der Gegend um den Urlaubsort Rimini erschüttert. Es gebe derzeit keine Meldungen zu Schäden oder Toten und Verletzten, teilte der Zivilschutz mit. Das Beben ereignete sich bei Santarcangelo di Romagna in der Region Emilia-Romagna in etwa 43 Kilometern Tiefe, erklärte die nationale Erdbebenwarte INGV. Italien wird häufig von Erdbeben heimgesucht, die teilweise auch schon in geringer Stärke schwere Schäden ausgelöst haben.