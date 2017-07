Konflikte : Erdogan bereit zur Wiedereinführung der Todesstrafe

Istanbul (dpa) - Zum Jahrestag des Putschversuches in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seine Bereitschaft zur Wiedereinführung der Todesstrafe bekräftigt. Bei einer Gedenkveranstaltung an einer Bosporusbrücke sagte Erdogan in Istanbul, er würde ein entsprechendes Gesetz unterschreiben, wenn das Parlament es verabschieden würde. Zuvor hatte die Menge in Sprechchören die Wiedereinführung der Todesstrafe verlangt. Erdogan will in der Nacht in Ankara eine Ansprache im Parlament halten.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 21:46 Uhr