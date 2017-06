Konflikte : Erdogan nennt Forderung nach Abzug von Truppen aus Katar respektlos

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Forderung arabischer Staaten nach einem Ende der militärischen Kooperation seines Landes mit Katar als «Respektlosigkeit» bezeichnet. In der diplomatischen Krise mit Katar hatten Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate am Donnerstag eine Forderungsliste mit 13 Punkten an Doha übergeben. Die Vorgaben verlangen unter anderem, dass das Emirat die militärische Kooperation mit Ankara beendet.

von dpa

erstellt am 25.Jun.2017 | 11:29 Uhr