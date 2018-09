International : Erdogan: «Tausende PKK-Mitglieder» in Deutschland

von dpa

28. September 2018, 13:47 Uhr

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan fordert von Deutschland einen entschlosseneren Kampf gegen den Terrorismus. Darüber habe er auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gesprochen, sagte Erdogan auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel in Berlin. Er äußerte aber zugleich seine Zufriedenheit über die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus. In Deutschland hielten sich «Tausende Mitglieder der PKK-Terrororganisation» auf, sagte Erdogan. Zudem seien «Hunderte» Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland.