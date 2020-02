Koalition : Erfurt: Ramelow bei Treffen Rot-Rot-Grün mit CDU nicht dabei

Avatar_prignitzer von dpa

17. Februar 2020, 15:59 Uhr

Beim ersten Treffen von Rot-Rot-Grün mit der CDU nach dem Wahldebakel in Thüringen ist Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow nicht dabei. Es gehe um eine erste Kontaktaufnahme von Vertretern der vier Parteien und Landtagsfraktionen, begründete die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, die Entscheidung in Erfurt. Sollte es weitere Treffen mit der CDU geben, sei eine Teilnahme von Ramelow denkbar, sagte sie. Die vier Parteien wollen am Abend über Auswege aus der Thüringer Regierungskrise beraten.