Leute : Ermittlungen gegen Bettina Wulff wegen Trunkenheit am Steuer

von dpa

21. September 2018, 17:39 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen Bettina Wulff wegen Alkohols am Steuer. Die Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff soll alkoholisiert an einem Autounfall beteiligt gewesen sein, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover sagte. Bettina Wulffs Rechtsanwalt Christian Schertz sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Meine Mandantin erklärt hierzu, dass sie einen Fehler gemacht hat, für den sie geradestehen wird.» Bettina Wulff blieb nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei dem Crash in Burgwedel unverletzt.