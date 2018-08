Terrorismus : Ermittlungen zum mutmaßlichen Anschlag von London

von dpa

15. August 2018, 03:15 Uhr

Nach der schnellen Festnahme des Terrorverdächtigen von London versuchen die britischen Terrorspezialisten nun die Hintergründe des mutmaßlichen Anschlags vor dem Londoner Parlament aufzuklären. Ein 29-jähriger Brite mit Migrationshintergrund war gestern mit seinem Auto in Fußgänger und Radfahrer gefahren. Drei Personen erlitten Verletzungen. Der Täter wurde noch am Tatort aus seinem Auto heraus festgenommen. Er schweigt zu seinem Verhalten. Die Ermittler durchsuchten am Abend Wohnungen in Birmingham und Nottingham.