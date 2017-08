Brände : Erneut Hochhausbrand in Dubai - Keine Verletzten

Nach dem Großbrand in einem Wolkenkratzer in Dubai gab es wieder einen Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus der Golfmetropole. Aus dem Tiger Tower am Jachthafen der Stadt stieg Rauch auf, wie die Zeitung «Khaleej Times» berichtete. Einsatzkräfte teilten wenig später mit, dass ein kleines Feuer auf einem Balkon des Turms ausgebrochen war und gelöscht wurde. Verletzt wurde demnach niemand. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte in Dubai der 352 Meter hohe Torch Tower gebrannt.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 12:53 Uhr