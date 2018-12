Demonstrationen : Erneut protestieren Tausende in Belgrad gegen Regierung

von dpa

30. Dezember 2018, 02:40 Uhr

Erneut haben Tausende Menschen am Abend in Belgrad gegen die Regierung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic demonstriert. Nach Schätzungen von Augenzeugen liefen mehr als 20 000 Menschen durch das Zentrum der Hauptstadt. Es war der vierte Samstag in Folge, an dem Demonstranten unter dem Motto «Stoppt die blutigen Hemden!» in Belgrad auf die Straße gingen. Sie protestieren gegen die aus ihrer Sicht von der Regierung tolerierte Gewaltanwendung gegen Kritiker.