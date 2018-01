Kriminalität : Erneut zwei Gefangene aus Berliner JVA Plötzensee entkommen

von dpa

Erneut sind zwei Häftlinge aus dem Gefängnis in Berlin-Plötzensee entkommen. Die Gefangenen seien am Vormittag getürmt, wie das Lagezentrum der Polizei am Abend bestätigte. Weitere Auskünfte erteilte das Lagezentrum nicht. Bereits am Donnerstag hatten sich vier Häftlinge mit einem Trennschleifer und einem schweren Hammer den Weg in die Freiheit gebahnt. Am Freitag wurde bekannt, dass auch ein fünfter Gefangener verschwunden ist, er hatte sich aus dem offenen Vollzug nicht zurückgemeldet. Nach diesen fünf Menschen wird laut Polizei noch gesucht.