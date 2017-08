Auto : Erstes US-Urteil gegen VW-Mitarbeiter erwartet

In den USA soll erstmals ein Volkswagen-Mitarbeiter wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal zur Rechenschaft gezogen werden. Der zuständige Richter Sean Cox will heute bei einer Anhörung in Detroit das Urteil für den Angeklagten James Liang verkünden und über dessen Strafmaß entscheiden. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den langjährigen VW-Ingenieur, die US-Behörden über den Einbau einer illegalen Software zur Manipulation von Abgaswerten in Dieselwagen getäuscht zu haben. Die Anklage fordert drei Jahre Haft und eine Geldstrafe von 20 000 Dollar.

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 02:05 Uhr