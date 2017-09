Tennis : Estin Kanepi überrascht bei US Open der Tennisprofis

Die Weltranglisten-418. Kaia Kanepi steht als größte Überraschung im Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis. Die 32-jährige Estin setzte sich in New York gegen Darja Kassatkina aus Russland 6:4, 6:4 durch und erreichte zum ersten Mal seit 2013 wieder die Runde der besten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Qualifikantin trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Ukrainerin Jelina Switolina und Madison Keys aus den USA.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 00:44 Uhr