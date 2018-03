Welthandel : EU-Kommissarin Malmström und Lighthizer beraten über Zoll-Ausnahmen

von dpa

10. März 2018, 14:44 Uhr

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström lotet mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mögliche Ausnahmen bei den von den USA angekündigten Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium aus. An dem Gespräch in Brüssel nimmt auch Japans Handelsminister Hiroshige Seko teil. Vor dem Treffen hieß es in Kreisen der EU-Kommission, man erwarte, dass die EU ohne Vorbedingungen oder Verhandlungen voll von den Maßnahmen ausgenommen werde. Dies werde der US-Seite auch so vermittelt. Eine Erklärung mit dem Tenor des Gesprächs war für den Nachmittag erwartet worden.