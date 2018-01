EU : EU-Kommission legt Strategie gegen Plastikabfall vor

von dpa

erstellt am 16.Jan.2018 | 08:37 Uhr

Die EU-Kommission will heute eine umfassende Strategie zum Schutz von Mensch, Ozeanen und Umwelt vor Plastikmüll vorlegen. Ziel ist unter anderem, erheblich mehr Kunststoffe wiederzuverwerten, statt sie auf den Müll zu werfen oder zu verbrennen. Europaweit fallen nach Angaben der EU-Kommission jährlich rund 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Nur knapp 30 Prozent davon werden zur Wiederverwertung gesammelt. Rund 70 Prozent landen folglich auf Müllkippen, in Verbrennungsanlagen oder in der Umwelt.