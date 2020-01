Agrar : EU-Minister beraten über «Green Deal» und Agrarreform

Avatar_prignitzer von dpa

27. Januar 2020, 04:50 Uhr

Der künftige Klimaschutz in der Landwirtschaft beschäftigt heute die EU-Agrarminister in Brüssel. Zu dem Treffen wird auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erwartet. Konkret soll es um die Frage gehen, wie der sogenannte Green Deal in der Landwirtschaft umgesetzt werden kann. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte angekündigt, Europa bis 2050 «klimaneutral» zu machen.