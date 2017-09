EU : EU-Minister besprechen Fipronil-Skandal

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat bei den ersten europäischen Spitzengesprächen zum Eier-Skandal einen besseren Informationsaustausch gefordert. Er erwarte, dass das europäische Schnellwarnsystem dem Namen gerecht werde, sagte Schmidt in Tallinn in Estland. Monatelang seien in anderen Ländern Informationen verfügbar gewesen und nicht an Deutschland weitergegeben worden. Von dem Skandal sind mittlerweile mindestens 45 Länder betroffen.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 11:16 Uhr