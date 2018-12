Kriminalität : EU-Parlament setzt Arbeit trotz Angriffs in Straßburg fort

von dpa

12. Dezember 2018, 03:10 Uhr

Trotz des mutmaßlich terroristischen Angriffs in Straßburg hat das Europaparlament in der Stadt seine Arbeit am Abend zunächst fortgesetzt. Ein Sprecher von Parlamentspräsident Antonio Tajani bestätigte, dass das Plenum nicht unterbrochen worden sei. Tajani selbst schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: «Dieses Parlament wird sich von Anschlägen von Terroristen oder Kriminellen nicht einschüchtern lassen.» Bei einer Attacke nahe dem Weihnachtsmarkt waren mehrere Menschen getötet worden.