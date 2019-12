EU : EU-Ratschef fordert Unterstützung für Europa ohne Klimagase

Avatar_prignitzer von dpa

11. Dezember 2019, 09:43 Uhr

Der neue EU-Ratschef Charles Michel hat alle Mitgliedstaaten aufgefordert, das Ziel eines klimaneutralen Europa bis 2050 mitzutragen. Er hoffe auf einen entsprechenden Beschluss beim EU-Gipfel, schrieb Michel in seinem Einladungsschreiben an Kanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs. Bereits heute will die EU-Kommission in ihrem «Green Deal» darlegen, wie das Ziel zu erreichen ist. Polen, Ungarn und Tschechien tragen das Ziel noch nicht mit, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen.