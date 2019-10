EU : EU-Staaten beraten Lage beim Brexit

Avatar_prignitzer von dpa

20. Oktober 2019, 10:14 Uhr

Nach dem britischen Antrag auf Verschiebung des Brexits haben die 27 bleibenden EU-Staaten am Morgen die Lage beraten. Die EU-Botschafter kamen dazu in Brüssel zusammen. Dabei ging es nach Angaben von Diplomaten aber noch nicht um die Genehmigung des Aufschubs, sondern vor allem um eine mögliche Ratifizierung des neuen Brexit-Abkommens in den kommenden Tagen, also noch vor dem gültigen Austrittsdatum 31. Oktober. Über die mögliche Verschiebung des Brexits müsste ein EU-Sondergipfel befinden.