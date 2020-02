EU : EU-Umweltagentur: Klimawandel in Europa unausweichlich

Avatar_prignitzer von dpa

10. Februar 2020, 07:40 Uhr

Regelmäßige Überflutungen in Rotterdam, Le Havre oder London, dazu mehr Waldbrände, Dürren und Stürme: Die Folgen des Klimawandels sind nach Einschätzung der EU-Umweltbehörde EEA auch in Europa schon unausweichlich. Die EU-Staaten müssten sich darauf einstellen und zugleich alles daran setzen, die Erderwärmung abzubremsen, erklärte die EEA. Der Klimawandel vollziehe sich schon jetzt und werde in der Zukunft gravierender werden, selbst wenn die globalen Bemühungen zur Senkung der Treibhausgase Erfolg hätten.