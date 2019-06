EU : EU will «selbstbewusster und mächtiger» werden

von dpa

11. Juni 2019, 01:52 Uhr

Die Europäische Union will sich in den nächsten fünf Jahren auf die Stärkung von Sicherheit, Wachstum und Klimaschutz konzentrieren und mehr Einfluss in der Welt gewinnen. Dies geht aus einem Entwurf der Strategischen Agenda bis 2024 hervor. Die EU «muss selbstbewusster und mächtiger werden», heißt es darin. Die Tür für neue Mitglieder soll offen bleiben. Das für den EU-Gipfel nächste Woche vorbereitete fünfseitige Dokument schreibt im Wesentlichen die bisherige EU-Politik fort. Große Kurswechsel oder konkrete neue Initiativen sind nicht erkennbar.