EU : EuGH sieht Gibraltar und Großbritannien als eine Einheit

Kurz vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen hat der Europäische Gerichtshof die Autorität Großbritanniens in dessen Überseegebiet Gibraltar gestärkt. Die Luxemburger Richter urteilten, dass Gibraltar und das Vereinigte Königreich hinsichtlich des Dienstleistungsrechts in der EU als eine Einheit zu betrachten sind. Dies ergebe sich unter anderem aus der im Unionsrecht anerkannten Bande zwischen dem Königreich und Gibraltar, hieß es zur Begründung. Verlierer in dem Verfahren sind dort ansässige Glücksspielanbieter.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 16:05 Uhr