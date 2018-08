Währung : Euro gibt weiter nach

von dpa

02. August 2018, 07:54 Uhr

Der Euro hat am Donnerstag an seine Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1650 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Markt wurde auf den durchweg aufwertenden Dollar als Grund verwiesen. Die Europäische Zentralbank hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1696 Dollar festgesetzt.