Freizeit : Europa-Park nach Großfeuer - Wiederaufbau erster Gebäude

von dpa

24. März 2019, 08:05 Uhr

Nach dem Großbrand im vergangenen Jahr arbeitet Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust bei Freiburg, am Wiederaufbau der zerstörten Gebäude. Der erste Teil werde am 24. Mai und damit fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Großfeuer eröffnet, sagte Inhaber Roland Mack der Deutschen Presse-Agentur. Er umfasse mehrere Häuser, Restaurants und Geschäfte. Bei dem Brand am 26. Mai vergangenen Jahres waren die Themenbereiche Skandinavien und Holland größtenteils ein Raub der Flammen geworden.