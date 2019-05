Wahlen : Europawahl: Briten und Niederländer machen den Anfang

von dpa

23. Mai 2019, 09:47 Uhr

Die Europawahl hat begonnen. Als erste stimmen die Bürger in den Niederlanden sowie in Großbritannien ab - obwohl die Briten die Europäische Union Ende Oktober verlassen wollen. Bis Sonntag können rund 418 Millionen Menschen in den EU-Mitgliedsstaaten 751 neue EU-Abgeordnete bestimmen. Deutschland wählt wie die meisten anderen EU-Staaten zum Abschluss am Sonntag. Gerechnet wird diesmal mit hohen Stimmanteilen für EU-kritische und rechtspopulistische Parteien. Das könnte die Gesetzgebung und die Besetzung von Spitzenposten in Brüssel extrem kompliziert machen.