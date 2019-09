Gesundheit : Experten: Welt unzureichend auf Epidemien vorbereitet

Avatar_prignitzer von dpa

18. September 2019, 04:09 Uhr

Ein Gremium von WHO und Weltbank hält die weltweiten Vorsichtsmaßnahmen gegen eine globale Epidemie für «völlig unzureichend». Es sei schon längst an der Zeit zu handeln, schreiben die Mitglieder des Global Preparedness Monitoring Board in einem aktuellen Bericht. Zahlreiche Dinge müssten demnach verbessert werden. Unter anderem fordert das Gremium Regierungen aller Nationen auf, die Vorbereitungen auf eine mögliche Pandemie als integralen Bestandteil nationaler und globaler Sicherheit zu sehen.