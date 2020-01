Konflikte : Explosion erschüttert Mogadischu - Polizei: Autobombe

Avatar_prignitzer von dpa

08. Januar 2020, 08:55 Uhr

Eine schwere Explosion die somalische Hauptstadt Mogadischu erschüttert. Eine Autobombe sei an einem Checkpoint nahe dem Präsidentenpalast explodiert, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu möglichen Opfern liegen noch nicht vor. Vor einer Woche hatte es in der Stadt einen verheerenden Sprengstoffanschlag gegeben - die Polizei sprach in einer vorläufigen Opferbilanz von knapp 100 Toten. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab gab sich als Drahtzieher des Anschlags zu erkennen.