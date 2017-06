Notfälle : Explosion in Brüsseler Bahnhof - Polizei: Lage unter Kontrolle

Im Brüsseler Bahnhof Central hat es am Abend eine Explosion gegeben. Die Nachrichtenagentur Belga berichtete, eine verdächtige Person sei niedergeschossen worden. Der Bahnhof sei nach dem «Vorfall» geräumt worden, hieß es. Zuvor sei Panik in der Station und an den Gleisen ausgebrochen. Die belgische Polizei schrieb auf Twitter, dass die «Lage unter Kontrolle» sei. Die Bahngesellschaft SNCB teilte mit, der Bahnverkehr sei auf Anweisung der Polizei unterbrochen worden. Näheres ist bislang nicht bekannt.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 21:44 Uhr