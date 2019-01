Notfälle : Explosion in Pariser Innenstadt - Mehrere Verletzte

von dpa

12. Januar 2019, 11:46 Uhr

Kurz vor Beginn der angekündigten «Gelbwesten»-Proteste hat sich mitten in Paris eine starke Explosion ereignet. Mehrere Menschen seien verletzt worden, sagte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner kurz danach dem Sender BFMTV. Laut einer Polizeisprecherin ereignete sich die Explosion gegen 9.00 Uhr in einer Bäckerei, ein Feuer brach aus. Ursprünglich sei die Feuerwehr wegen des Austretens von Gas an den Ort der späteren Explosion gerufen worden.