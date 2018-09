Konflikte : Explosionen auf Militärflughafen bei Damaskus

von dpa

02. September 2018, 04:26 Uhr

Der Militärflughafen Al-Meseh in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus ist in der Nacht von mehreren Explosionen erschüttert worden. Augenzeugen berichteten von schweren Bränden und dichtem Rauch über dem Stützpunkt. Unter Berufung auf militärische Quellen berichtete die Staatsagentur Sana, dass ein Kurzschluss in einem Munitionsdepot die Explosionen ausgelöst haben soll. Zuvor war über einen möglichen israelischen Luftangriff spekuliert worden.