Finanzen : Fachleute: Kein Ende chinesischer Übernahmen zu erwarten

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 06:08 Uhr

Ungeachtet einer Delle in diesem Jahr könnten chinesische Firmenübernahmen in Deutschland nach Einschätzung von Fachleuten bald wieder Rekordniveau erreichen. So geht der Ökonom Liu Yuanchun von der Pekinger Volksuniversität davon aus, dass sich die Einkaufstour chinesischer Firmen in Deutschland fortsetzen wird. Die Pekinger Führung will China bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik im Jahr 2049 zu einer «Industrie-Supermacht» machen. «Ohne Zukäufe in Deutschland ist das nicht zu machen», sagte Liu der Deutschen Presse-Agentur.