Kriminalität : Fall «Susanna»: Staatsanwalt ermittelt gegen Bundespolizei-Chef

von dpa

27. September 2018, 13:50 Uhr

Weil er im Fall «Susanna» einen Mordverdächtigen möglicherweise illegal nach Deutschland gebracht hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Bundespolizei-Chef Dieter Romann. Es bestehe der Verdacht der Freiheitsberaubung, hieß es in Frankfurt. Die 14-jährige Susanna aus Mainz war nach bisherigen Erkenntnissen im Mai in Wiesbaden vergewaltigt und umgebracht worden. Der Verdächtige Ali B. setzte sich zunächst in den kurdisch kontrollierten Nordirak ab, wurde dann aber abgeschoben und von der Bundespolizei nach Deutschland überführt.