Unfälle : Familie verunglückt nach Hochzeit - Ein Toter und sechs Verletzte

Avatar_prignitzer von dpa

21. Oktober 2019, 04:41 Uhr

Kurz vor dem Unfall feierten sie noch eine Hochzeit, dann ist eines der Kinder tot: Auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier ist in Bielefeld ein 16-Jähriger bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Jugendliche saß mit seiner Familie in einem Siebensitzer. Kurz vor Mitternacht kam der Wagen in der Innenstadt von der regennassen Straße ab und prallte frontal in eine Mauer. Drei weitere Kinder im Alter von 13 bis 16 Jahren sowie drei Erwachsene wurden teils lebensgefährlich verletzt. Die Ursache ist noch unklar.