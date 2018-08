Konflikte : Familientreffen aus Nord- und Südkorea beendet

von dpa

26. August 2018, 11:40 Uhr

Die ersten Familientreffen seit drei Jahren zwischen Verwandten aus Nord- und Südkorea sind am Sonntag zu Ende gegangen. Die letzten der 600 ausgewählten Teilnehmer traten am Sonntag die Heimreise an. Die Verwandten aus beiden Koreas trafen sich in einer Hotelanlage im nordkoreanischen Diamantengebirge. Die Menschen konnten sich auf drei Tage verteilt wiedersehen. Am Rande der Treffen hatten die beiden Leiter der Rotkreuzverbände aus Nord und Süd erneute Familientreffen für Ende Oktober vereinbart.