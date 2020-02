Fußball : FC Bayern vorerst auf Platz eins

Avatar_prignitzer von dpa

01. Februar 2020, 17:45 Uhr

Der FC Bayern München hat zumindest für einige Stunden RB Leipzig an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga abgelöst. Die Bayern gewannen 3:1 bei Mainz 05 und zogen an Leipzig vorbei, das am Abend Borussia Mönchengladbach empfängt. Vorerst Dritter ist Borussia Dortmund, beim 5:0 über Union Berlin traf Neuzugang Erling Haaland erneut doppelt. Bayer Leverkusen verlor durch das 1:2 bei Hoffenheim Boden auf das Spitzenquartett. Werder Bremen bleibt trotz des 1:2 beim FC Augsburg vorerst auf dem Relegationsplatz. Düsseldorf verpasste durch das 1:1 gegen Frankfurt den Sprung auf Rang 16.