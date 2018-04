Fußball : FC Bayern wartet auf Champions-League-Gegner im Halbfinale

von dpa

13. April 2018, 04:50 Uhr

Der Blick des FC Bayern München geht heute in die Schweiz. Am Sitz der Europäischen Fußball-Union werden die Halbfinalpaarungen in der Champions League ausgelost. Titelverteidiger Real Madrid, der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und Halbfinaldebütant AS Rom sind die möglichen Kontrahenten des deutschen Rekordmeisters. «Das sind drei Gegner, die sich absolut auf Topniveau bewegen», sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes. Die Halbfinal-Hinspiele werden am 24./25. April ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später.