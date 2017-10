Parteien : FDP geht mit vierköpfigem Kernteam in die Jamaika-Sondierung

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 09:47 Uhr

Die FDP geht mit einem vierköpfigen Kernteam in die Sondierungsgespräche mit Union und Grünen. Je nach Thema sollen dann noch Fachleute hinzugezogen werden. Das teilte die FDP in Berlin mit. Dem Kernteam gehören neben Parteichef Christian Lindner und FDP-Vize Wolfgang Kubicki Generalsekretärin Nicola Beer und der Parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann an. Die FDP werde bei diesen Jamaika-Gesprächen wie geplant am nächsten Mittwoch zuerst mit CDU und CSU zusammenkommen. Am Donnerstag ist dann ein Treffen von FDP und Grünen vorgesehen.