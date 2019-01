EU : FDP: Mehr Mehrheitsentscheidungen in der EU

von dpa

27. Januar 2019, 02:46 Uhr

Die designierte Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl fordert mehr Mehrheitsentscheidungen in der EU. «Wir brauchen Mut zu Reformen», sagte Nicola Beer der dpa. Die aktuelle FDP-Generalsekretärin Beer soll beim Europaparteitag der FDP heute in Berlin zur Spitzenkandidatin für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai gewählt werden. Derzeit müssen die EU-Staaten in der Außen- und Sicherheitspolitik einstimmig entscheiden. Die Forderung nach mehr Mehrheitsentscheidungen findet sich auch im Entwurf des Wahlprogramms, das die FDP bei ihrem Parteitag beschließen will.