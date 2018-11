Kriminalität : Festnahme im Fall des toten 16-Jährigen im Sauerland

von dpa

01. November 2018, 11:13 Uhr

Im Fall des tot aufgefundenen Schülers im Sauerland hat die Polizei am Abend eine Person festgenommen. Sie befinde sich in Polizeigewahrsam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Weitere Informationen würden aus ermittlungstaktischen Gründen frühestens am Nachmittag veröffentlicht. Die Leiche des 16-Jährigen war am Abend in der Nähe des Schulzentrums von Wenden bei Olpe gefunden worden. Zeugenaussagen hätten die Ermittler zum Toten geführt. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf.