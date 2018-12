Kriminalität : Festnahme in Mannheim - Kein Bezug zu Nordbaden

von dpa

22. Dezember 2018, 11:49 Uhr

Ein in Mannheim am Freitagabend vorläufig festgenommener Mann ist am frühen Samstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Angaben des Landeskriminalamtes Stuttgart zufolge gibt es keinen Zusammenhang zu den Ermittlungen dreier Terrorverdächtiger, die bereits am Mittwoch in Nordbaden festgenommen worden waren. Die Polizei hatte am Samstagmorgen zunächst noch von einem möglichen Zusammenhang zwischen den Festnahmen gesprochen.