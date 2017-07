Feste : Feuer auf der Bühne von «Tomorrowland»-Festival

Eine riesige Party unter freiem Himmel in Barcelona mit über 20 000 Gästen des Musik-Festivals «Tomorrowland» ist wegen eines Großbrandes jäh abgebrochen worden. Nach Berichten spanischer Medien stand aus unbekanntem Grund die Hauptbühne plötzlich in Flammen. Die Gäste verließen umgehend den ParkCan Zam de Santa Coloma de Gramenet. Dabei gab es weder Panik noch Zusammenstöße. Niemand wurde verletzt. Der Brand wurde gegen Mitternacht gelöscht, als Ursache wird ein Schaden in der Pyrotechnik-Anlage vermutet.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 04:39 Uhr