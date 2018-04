Tiere : Feuerwehr befreit Pferd aus misslicher Lage

von dpa

21. April 2018, 15:04 Uhr

Ein Pferd hat sich auf einem Reiterhof bei Leipzig vergaloppiert: Das Tier erklomm aus unbekannten Gründen in Böhlitz-Ehrenberg die Stufen einer Reithalle und landete auf der Zuschauertribüne, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Versuche, den Vierbeiner zum Abstieg zu bewegen, scheiterten. Die Feuerwehr rückte mit Leiterwagen und in Mannschaftsstärke an und hob den zuvor betäubten Vierbeiner sanft hinunter. «Das Pferd blieb unverletzt.» Über den kuriosen dreistündigen Einsatz hatte zuerst die «Leipziger Volkszeitung» online berichtet.