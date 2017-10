Fußball : FIFA verhängt Geldstrafe wegen Nazi-Ausfällen deutscher Fans

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 19:53 Uhr

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die rechtsradikalen Ausfälle deutscher Fans beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Tschechien moderat sanktioniert. Wie die FIFA mitteilte, muss der Deutsche Fußball-Bund eine Geldstrafe von umgerechnet rund 28 000 Euro zahlen. Außerdem wurde der DFB verwarnt. Deutsche Stadionbesucher hatten am 1. September in Prag unter anderem eine Schweigeminute gestört, Pyrotechnik gezündet und «Sieg»-Rufe nach dem Treffer zum 2:1 mit «Heil»-Rufen beantwortet.