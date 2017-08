Gesundheit : Fipronil-Skandal weitet sich aus - Aldi verkauft wieder Eier

Der Skandal um mit Fipronil belastete Eier zieht in Europa immer weitere Kreise - deutsche Verbraucher sollen dagegen mit mehr geprüften Eiern in den Regalen rechnen können. Aldi Nord und Süd haben Eier wieder ins Angebot aufgenommen, nachdem sie sämtliche Eier vorsorglich verbannt hatten. Nur in Einzelfällen könne es noch zu Engpässen kommen, teilten die Supermarktketten mit. Der Skandal weitet sich aus. Nach Deutschland wurden laut Bundesagrarministerium rund 10,7 Millionen möglicherweise mit Fipronil belastete Eier aus den Niederlanden geliefert, wie die «Rheinische Post» berichtet.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 09:49 Uhr