Verkehr : Flugzeuge landen wegen Bombenentschärfung am BER-Terminal

Hunderte Flugreisende haben am Terminal des noch nicht eröffneten Berliner Flughafens BER festgesessen - Grund war die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Spandau. 24 Flugzeuge wurden von Berlin-Tegel zum Flughafen Schönefeld umgeleitet. Nach Medienberichten hielten die Flugzeuge direkt am Terminal des BER. Dort hätten die Passagiere aber erst mal nicht aussteigen können: es gab Probleme mit der Bereitstellung der Treppen. Nach Aufhebung der Sperrung sei ausnahmsweise das Nachtflugverbot in Abstimmung mit den Behörden aufgehoben worden, um alle Flugzeuge abfertigen zu können.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 08:08 Uhr