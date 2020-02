Fußball : Frankfurter 5:0-Sieg über Augsburg

Avatar_prignitzer von dpa

07. Februar 2020, 22:33 Uhr

Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga einen klaren Erfolg gefeiert. Die Hessen gewannen zum Auftakt des 21. Spieltags mit 5:0 gegen den FC Augsburg.Timothy Chandler und Filip Kostic erzielten je zwei Tore, außerdem traf André Silva. In der Tabelle zog die Eintracht an den Augsburgern vorbei und ist nun Neunter.