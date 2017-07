International : Frankreich feiert den 14. Juli mit Trump als Ehrengast

Mit US-Präsident Donald Trump als Ehrengast hat Frankreich seinen Nationalfeiertag zelebriert. Trump verfolgte an der Seite des französischen Staatschefs Emmanuel Macron die traditionelle Militärparade auf den Champs-Élysées. Überschattet wurden die Feierlichkeiten vom ersten Jahrestag des Anschlags von Nizza. Anlass für Trumps Besuch ist das Jubiläum des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren; die Amerikaner kämpften damals an der Seite Frankreichs gegen Deutschland.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 10:57 Uhr