Literatur : Französischer Zeichner und Autor Tomi Ungerer ist tot

von dpa

09. Februar 2019, 13:20 Uhr

Straßburg (dpa)- Der französische Zeichner, Karikaturist und Kinderbuchautor Tomi Ungerer ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren in Irland im Haus seiner Tochter, wie mehrere französische Medien übereinstimmend am Samstag berichteten. Ungerer schrieb und illustrierte berühmte Kinderbücher wie «Die drei Räuber» und «Der Mondmann». Außerdem schuf er scharfzüngige Bilderbücher für Erwachsene. Ungerer wurde 1931 in Straßburg geboren. Seit 1976 lebte er mit seiner dritten Frau in Irland.