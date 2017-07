Kriminalität : Frau saust mit Ehemann auf der Motorhabe durch Darmstadt

Ein streitendes Ehepaar hat in Darmstadt einen filmreifen Auftritt hingelegt. Mehrere Zeugen hatten in der Nacht bei der Polizei angerufen und berichtet, ein Mann klammere sich auf der Motorhaube eines fahrenden Autos fest. Tatsächlich konnten die Beamten den Wagen mit dem Mann auf der Motorhaube in Höhe des Polizeipräsidiums stoppen. Laut Polizei stellte sich heraus, dass ein 39 Jahre alter Ehemann mit seiner 61-jährigen Frau in Streit geraten war. Als die Frau mit ihrem Auto wegfahren wollte, warf sich ihr Mann darauf, um sie zu stoppen. Trotzdem gab die Frau Gas.

erstellt am 11.Jul.2017 | 14:14 Uhr