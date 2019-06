Fußball : Frauen-Fußball-WM: Italien im Viertelfinale

von dpa

25. Juni 2019, 20:05 Uhr

Das italienische Frauenfußball-Team hat bei der WM in Frankreich das Viertelfinale erreicht. In Montpellier gab es einen 2:0-Erfolg gegen China. In der Runde der letzten Acht trifft Italien auf den Sieger der Partie Niederlande gegen Japan, die am Abend noch gegeneinander spielen.